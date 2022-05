La Roma dopo la vittoria della Conference League continua il suo mercato alla ricerca di big. Jose Mourinho vorrebbe Paulo Dybala, come riporta Il Messaggero però la suggestione si chiama Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese ha lasciato la Juventus la scorsa estate e la sua avventura a Manchester sponda United non è mai decollata. L'affare per vederlo in giallorosso è difficilissimo visti i costi di ingaggio e cartellino del giocatore.