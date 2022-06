Niente Trofeo Gamper per la Roma. Attraverso una nota ufficiale, infatti, il club giallorosso ha comunicato la propria intenzione di non prendere parte alla classica amichevole estiva al Camp Nou contro il Barcellona, che in passato aveva visto coinvolta anche la Juve. Dura la reazione dei catalani, la cui replica non si è fatta attendere: "L'ufficio legale del club sta studiando possibili azioni contro la società italiana per i danni causati al Barcellona e ai suoi tifosi per questa decisione inaspettata e ingiustificata", si legge in una nota.