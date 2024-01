Dopo l'esonero di José Mourinho, il club giallorosso prova la sua risalita: in panchina una leggenda come Daniele De Rossi, all'inizio di questa sua nuova carriera, e voglioso di regalarsi un finale di stagione in rottura rispetto al recente passato, che sia da sogno e che possa significare un nuovo inizio. Per se stesso e per la Roma, che intanto riscrive il proprio organigramma. Dopo Mou se ne andrà Tiago Pinto, ma queste rischiano di essere solo le prime due figure in odore di addio, le altre possono salutare in estate.Un'altra a livello dirigenziale dovrebbe essere quella del Chief Football Operating Officer, Maurizio, ex Juve che può tornare a Torino dopo tre anni a Roma. Tra i giocatori, invece, i primi indiziati all'addio sono Rui Patricio e Spinazzola, oltre a Llorente, Azmoun, Sanches, Kristensen e Huijsen, il cui prestito scadrà a giugno. A questa lista si aggiungono i dubbi legati a Celik, Belotti, Kumbulla, Karsdorp, Aouar e Zalewski. E non è finita. C'è anche un big big in prestito che può salutare, specialmente senza qualificazione in Champions League: Romelu. Il Chelsea lo valuta 42 milioni di euro e i giallorossi potranno provarci solo con gli incassi dalla maggior competizione europea e, magari, cedendo uno dei giocatori che pesano di più a bilancio, come Abraham.che ha riempito tutte le pagine dei giornali nel 2023 (oltre ad averlo già fatto in passato) e può ritornare a far versare molto inchiostro. Il ritorno al Chelsea è escluso e con la Juve un'intesa progettuale di massima c'è sempre stata. Così, nonostante l'ottimo rendimento di Dusan Vlahovic, o forse proprio per via di questo, il suo nome resta vivo alla Continassa. Se DV9 dovesse continuare così le offerte per lui arriverebbero copiose e in bianconero la categorie degli incedibili è molto molto ristretta.