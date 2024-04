è stato trasportato in ospedale dopo aver accusato un malore in campo durante la partita Udinese-Roma. Ha parlato con, CEO della Roma, il capitano Pellegrini e l'allenatore De Rossi, tranquillizzandoli sulle sue condizioni. Al momento, si stanno svolgendo aggiornamenti in ospedale, non solo dal punto di vista cardiologico, ma anche per valutare eventuali traumi subiti durante l'evento traumatico. Tutta la squadra della Roma farà visita all'ospedale prima di rientrare in città. Il giocatore è cosciente e ha rassicurato i presenti sulle sue condizioni.Lo riporta Sky Sport.