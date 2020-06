La Roma e il Napoli provano a mettere in piedi uno scambio che potrebbe tagliare fuori la Juventus su due obiettivi. Uno in particolare: Arek Milik, il polacco in scadenza di contratto nel 2021 che i bianconeri hanno individuato come centravanti del prossimo anno. L'altro, è il turco Cengiz Under, che piace alla Juve ma potrebbe entrare nello scambio con Milik. L'idea, infatti è quella di portare Under a Napoli facendo fare a Milik il percorso inverso. E la Juve? In questo caso, vedrebbe sfumare due obiettivi.