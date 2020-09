Sfuma definitivamente lo scambio tra Roma e Napoli che avrebbe dovuto portare Arek Milik in giallorosso e Under e Riccardi alla corte di Gattuso. Il centrocampista classe 2001 andrà in prestito al Pescara, e come riporta Sky Sport i club sono allo scambio di documenti. Situazione che interessa indirettamente anche la Juve - che a Riccardi si era interessata un anno fa inserendolo in uno scambio con Rugani, poi mai andato in porto - perché finché la Roma non trova un sostituto di Dzeko non lo lascia andare in bianconero. Ora Roma e Napoli dovranno rimettere in piedi la trattativa, cercando un'intesa per l'attaccante polacco.