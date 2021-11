Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bodo Glimt, l'allenatore dei giallorossi Josèha parlato anche di Nicolò, sottolineando un aspetto della sua recente prestazione in campionato contro la. "Lì si è sentita un po' la paura di un giocatore che ha sofferto tanto e solo il tempo può aiutare a dimenticare", le parole del tecnico portoghese. "Fisicamente sta bene, ci sono dettagli che deve migliorare dal punto di vista tattico, ma è normale quando hai 22-23 anni e ne hai persi 2 o 3 per infortunio".