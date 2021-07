ha parlato oggi in occasione della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Roma. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:– "Il calcio italiano? Magari stiamo parlando dei campioni d’Europa, come minimo finalisti. All'estero non lo valutano come campionato migliore, quindi bisogna fare qualcosa in più; a me interessa solo la Roma, ma in modo indiretto lavoro anche per il calcio italiano".– "Il capitano della squadra è una di quelle scelte che va fatta con società e giocatori, solo dopo la saprete voi giornalisti. Non devo dire quello che faccio all’interno del club, anche se rischio di sembrare antipatico".– "Vogliamo arrivare a vincere dei titoli. Vincere subito è molto difficile, di solito non accade. La squadra è arrivata a 16 punti dal quarto posto, quindi anche la società sa che c’è tanto lavoro da fare".- "​Spinazzola è incredibile nella sua gioia di vivere, arriva a Trigoria e sembra che non si sia fatto nulla. Purtroppo non lo avremo per molto tempo e per noi sarà dura. Abbiamo in rosa un ragazzo giovane come Calafiori che però deve ancora lavorare tanto".