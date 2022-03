Alla vigilia dell'impegno di Conference League contro il Vitesse, il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa:



CAMPO - “Ogni dettaglio è importante. Il gruppo è al completo e manca soltanto Spinazzola. Il campo non è da calcio. Vengo qui da più da 20 anni e i campi sono sempre stati bellissimi. Non capisco come si possa giocare”



TURNOVER - Io punto su tutti quelli che lavorano bene e che sono in forma. Nell’ultima partita abbiamo fatto cinque cambi perché c’era una panchina piena di qualità. Prima c’erano Covid e infortuni, adesso stiamo bene e abbiamo obiettivi chiari, la Conference League e il campionato, dove dobbiamo arrivare più in alto possibile. Parlare di turnover non è più attuale.