Sergio Oliveira abbraccia la Roma: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il centrocampista portoghese domani raggiungerà l'Italia per sottoporsi alle visite mediche con il club giallorosso, dopo aver salutato i compagni e lo staff tecnico del Porto prima della sfida contro il Vizela di Taca de Portugal. Porto e Roma hanno raggiunto l'accordo definitivo, Sergio Oliveira (giustiziere della Juventus in Champions League lo scorso anno, con Pirlo in panchina), potrebbe debuttare già in occasione della sfida dei giallorossi contro il Cagliari: prestito oneroso per 1 milione di euro con diritto di riscatto a circa 13, con il club ha offerto al giocatore un contratto quadriennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione.