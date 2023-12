Nella conferenza stampa odierna, l’allenatore della Roma Josè Mourinho si è espresso così in merito alla condizione fisica di Marash Kumbulla, che potrebbe fare rientro contro la Juve.‘Kumbulla neanche in panchina non è ancora pronto anche se va bene però è stanco e ha avuto bisogno di riposo oggi e domani, però potrebbe andare in panchina con la Juve’.