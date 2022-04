Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Conference League tra Roma e Leicester, facendo anche un accenno al percorso in campionato dei giallorossi, attualmente al quinto posto alle spalle della Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo sofferto e pagato tanto, anche in campionato per aver giocato ogni tre giorni. Abbiamo due diverse possibilità di giocare in Europa League: finire almeno sesti o vincere la Conference. Ma possiamo anche non raggiungerla e questo ti mette pressione, perplessità, dubbi. Il Leicester non ha questa pressione, resteranno noni, noi abbiamo una situazione diversa visto che siamo in lotta con Fiorentina e Lazio. È un momento duro per noi ma siamo motivati".