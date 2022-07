Ancora in panchina, Nicolò. Decisione chiara di Mourinho, che in questo momento ha deciso di concedere solo la ripresa all'obiettivo di mercato della Juventus. Il tecnico ha schierato un 3-4-1-2 classico, con Pellegrini alle spalle di El Shaarawy e Felix, dunque nessuna punta in campo. Abraham è infatti in panchina, così come Shomurodov e il nuovo acquisto Matic.Scelta legata al mercato? Improbabile. Il giocatore si sta allenando molto bene agli ordini di Mou, secondo quanto riportato dalla stampa romana. Nella ripresa, Zaniolo è chiaramente entrato.