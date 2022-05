Duro sfogo di Josè Mourinho contro gli arbitri nel post partita di Fiorentina-Roma, gara che i giallorossi hanno perso per 2 a 0. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico portoghese ha espresso senza mezzi termini tutta la sua esasperazione dopo alcuni episodi dubbi che, a suo dire, hanno condizionato il match: "La spiegazione? La aspettiamo da tante partite, ma non ce l'abbiamo. Oggi ce ne sono due: dopo giovedì ci mancavano energie fisiche e mentali, lo sapevamo. Ma le spiegazioni le voglio dal signor Banti di Livorno, vicino Firenze: è un tocco, l'arbitro era vicino e non ha dato rigore, il signor Banti interviene... Finiamola così, i tre punti di oggi non erano in discussione. Ma qui non si parla solo di oggi, ma di Venezia, Bologna, tanti episodi. Dov’è ora il signor Banti? Non lo sappiamo, perché ha chiamato Guida che stava lì a dieci metri? E’ veramente troppo quello che succede a questa squadra".