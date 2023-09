Nonostante la vittoria a valanga contro l'Empoli, ai microfoni di DAZN Josèsi è lasciato andare a una polemica sul calendario della. Ecco le sue parole nel post partita: "Tanti impegni? Dobbiamo gestire. In difesa abbiamo solo tre centrali ora. Dobbiamo gestire... Siamo stati sfortunati, ad esempio l’Atalanta gioca lunedì invece noi sempre domenica. C’è qualcuno in Lega che non è innamorato di me, abbiamo questo tipo di difficoltà però vediamo. Andiamo poco a poco, sicuramente giovedì (in Europa League contro lo Sheriff, ndr.) ci sarà qualche cambio".