Joseha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara contro la. Le sue parole:e nel secondo tempo abbiamo fatto di più., mi vergognavo di essere il loro allenatore. Non parlo di tattica ma di atteggiamento, non possiamo presentarci così. Pregavo che potesse finire 1-0, dopo il primo tempo è stato fantastico. La partita poteva essere chiusa nel primo tempo.Nel secondo tempo abbiamo cambiato volto, io avevo poche soluzioni offensive in panchina. Max con tutti i problemi che ha avuto ha inserito Kean, Milik e McKennie. L'atteggiamento è cambiato, abbiamo rischiato. Dopo analizzo singolarmente primo tempo e secondo tempo. Non voglio dire che il risultato è meritato perchè sarebbe dare alla mia squadra il valore che non abbiamo avuto, il primo tempo è brutto"."Togliere Mancini è stata dura. I difensori sono stati vittime di un gioco orribile sui quinti e sul centrocampo. Loro sono stati bravi, potevano chiuderla. Uscire senza sconfitta è positivo, possiamo fare meglio.in questo tipo di partite è un giocatore che ha forza fisica per l'azione individuale, ci è mancato tanto. Mancano tre settimane e vediamo se domani arriverà qualche rinforzo".- "Ho cercato di essere onesto. Potevo parlare in un modo nello spogliatoio e cambiare davanti a voi. L'inizio partita assomiglia all'anno scorso a San Siro contro il. Dobbiamo crescere. Aspettiamo che arrivino rinforzi perchè la panchina è importante. Oggi è successo con i terzini. Avevo paura oggi di prendere ammonizioni, era importante. Una gara difficile, per tutto quello che è successo questo punto va bene per noi. Da fuori faccio i complimentiper la grande partita che ha fatto. Ho avuto sensazione fosse un arbitro di livello"."Mi piace che i giocatori festeggino, siano emozionali e abbiano senso di difficoltà e giustizia. Tutti sappiamo che il primo tempo è stato no. Era un risultato importante. Sapevano che sarei arrivato più simpatico in spogliatoio".