Nonostante gli ultimi risultati negativi e le voci di un possibile ritorno in Premier League, con l'in prima fila,dovrebbe restare sulla panchina della Roma. Anche se il presidenteè assai contrariato da quanto accaduto sino ad oggi, secondo il Corriere dello Sport è convinto che i molti giovani in squadra possano migliorare nel corso della stagione.Ieri ha avuto un colloquio con Mourinho: il presidente aveva messo in conto che ci sarebbero state difficoltà nel primo anno della gestione del tecnico portoghese, ma quest'ultimo non è comunque in discussione. Anche perché il suo è un contratto triennale da, e scioglierlo con così tanto anticipo non è affatto semplice.