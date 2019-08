La Roma è a caccia di un centrale difensivo, ma non è certo notizia di stasera. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, la prima scelta dei giallorossi sarebbe Dejan Lovren, che è ancora in vantaggio su Daniele Rugani, con cui i giallorossi non hanno fatto passi avanti, specialmente con la Juventus. Qualora dovesse saltare il croato del Liverpool, Petrachi potrebbe avanzare un'offerta di prestito per Rugani.