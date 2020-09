La Roma e il Napoli sono attivissime sul mercato e stanno provando a chiudere un super colpo che risolva ad entrambi i club i numerosi problemi di abbondanza a disposizione di Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso. Un puzzle ad incastro che parte principalmente dalla volontà di Arkadiusz Milik di lasciare il Napoli e che si sta sviluppando però seguendo anche altre opzioni. La punta polacca è stata individuata dalla Roma come ideale sostituto di Edin Dzeko, pronto a lasciare la capitale in direzione Juve o Inter (anche se entrambe al momento stanno virando su altri obiettivi). Per acquistarlo, date le ristrettezze economiche, la Roma ha proposto in un primo momento il cartellino di Cengiz Under abbinato a quello del giovane Alessio Riccardi destinato però al Pescara in prestito.