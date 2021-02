La vittoria del Milan contro la Roma ha lasciato qualche strascico polemico legato ad alcuni episodi dubbi. Prima il rigore assegnato ai rossoneri e per un fallo di Fazio su Calabria e trasformato da Kessie; poi uno non concesso alla squadra di Fonseca per un intervento di Theo Hernandez su Mkhitaryan, al quale, invece, viene fischiato fallo in attacco. Dopo il fischio finale i tifosi giallorossi sono infuriati sui social: "Theo ha trascinato giù Mkhitaryan, era rigore netto!", "È vergognoso non dare rigore alla Roma, ancora più vergognoso fischiare fallo contro". Ancora giù pesante: "Ma che arbitraggio è questo? Assurdo non fischiare rigore!", "Mai visto niente di simile, Guida deve essere fermato: è stato un arbitraggio scandaloso".