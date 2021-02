Luca Marchegiani commenta così il rigore concesso al Milan per un fallo di Fazio su Calabria nell'area giallorossa: "Fazio va a mettere il piede per cercare di andare a trovare il pallone e in maniera secondo me abbastanza casuale calpesta Calabria che mette il piede prima di lui in quella posizione - ha detto l'ex portiere a Sky durante l'intervallo di Roma-Milan - Con il Var queste sono situazioni che vanno valutate in maniera analitica: si guarda l'episodio estrapolandolo un po' dalla dinamica dell'azione. E questi rigori li danno...". All'intervallo i rossoneri sono in vantaggio per 1-0 proprio grazie al rigore trasformato da Kessie.