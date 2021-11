A Pressing l'ex arbitro Graziano Cesari boccia Maresca per l'arbitraggio di Roma-Milan: "Malissimo Maresca, voto 4. Mai in partita, mai convincente. Episodio che ha mandato su tutte le furie Mourinho?. Rigore su Ibrahimovic? Con il piede sinistro Ibanez interviene sul piede destro dello svedese e non tocca mai il pallone".