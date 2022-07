Come racconta Gazzetta,sarà presentato in quella sede, in un tripudio di giochi di luce e di fuochi d’artificio che affascineranno la folla prevista grande, magari punteggiata anche da qualche vip in posizione di privilegio. Per questo il quartiere dell’Eur sarà blindato, con relative chiusure di strade e divieti di parcheggio. Non è un caso che a dare la notizia in anteprima è stato il profilo ufficiale di 'Luceverde', proprio riferendosi a possibili problemi di mobilità. L’evento dovrebbe concludersi intorno alle 22.15 e l’attaccante rivolgerà anche un breve saluto alla gente.