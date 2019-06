La Roma vuole provare a strappare Nicolò Barella in extremis all'Inter e, secondo quanto riportato da Il Tempo, ha pronta una ricca offerta per convincere il Cagliari e chiudere il primo grande colpo dell'era Gianluca Petrachi: sul piatto ci sono 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus, oltre al cartellino di Gregoire Defrel, valutato 18 milioni di euro dal club giallorosso. I nerazzurri restano alla finestra, mentre la Juventus, al momento, sembra aver diretto il proprio interesse su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.