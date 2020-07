Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato al sito giallorosso alla vigilia della sfida con la Juventus in programma domani sera per l'ultima giornata di campionato: "L’ultima serie di risultati positivi ci ha dato sicurezza - ha detto l'ex Atalanta - Dopo le tre sconfitte di fila abbiamo reagito bene e chiudere il discorso qualificazione in Europa League con una giornata di anticipo, era un traguardo importante importante. Adesso dobbiamo cercare di finire il campionato nel migliore dei modi contro la Juventus".