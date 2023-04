Il difensore della Roma, Mancini, ha parlato dopo la vittoria in Europa League: "Siamo umili. Non ci sentiamo favoriti. Ci sono 4 squadre e una semifinale da fare. Dobbiamo dimenticare questa gara, pensiamo al campionato e vedere partita dopo partita con questo atteggiamento"."Pensavamo alla partita, abbiamo visto. Siamo quarti e giocheremo queste partite per arrivare in Champions".