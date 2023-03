, match winner di Roma-Juve, ha parlato così a DAZN nel post partita."Non ci avrei mai creduto a un gol così. È partita bene la palla, sono stato fortunato: in allenamento ogni tanto mi fermo e ci provo, a noi difensori capita poco di provare questi tiri ma ho visto lo spazio e mi è andata bene. Segnare non mi cambia niente, l’importante è far vincere la squadra e prendersi i tre punti"."Dobbiamo giocare così tutte le domeniche, contro chiunque, appena molliamo un po’ succede quello che è successo a Cremona. Potevamo avere qualche punto in più, è stata colpa nostra, ma stasera abbiamo meritato di vincere. Champions? Dobbiamo giocare tutte le partite come stasera, il nostro atteggiamento è stato superiore a quello degli avversari".