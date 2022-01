L'ultimo arrivato in casa Roma, Maitland-Niles, ha fatto il suo esordio contro la Juventus nella pazza gara dell'Olimpico: "Sono concentrato sul presente, non penso al contratto. Sono focalizzato su me stesso e voglio raggiungere gli obiettivi del club e tra questi c'è un posto tra le prime quattro per andare in Champions. Gli alti e bassi fanno parte del calcio, ma quei sette minuti ci sono costati caro. Dobbiamo lavorare in questo senso per cambiare la nostra mentalità e avere la concentrazione per tutta la partita"