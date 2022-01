Ainsley Maitland-Niles, nuovo acquisto della Roma, ha rilasciato la sua prima intervista in giallorosso: "Debutto contro la Juve? È una bellissima sensazione. Sono qui per dimostrare il mio valore e lo farò in ogni partita. Le opportunità ci saranno, ma saranno le prestazioni a parlare. Sono un calciatore calmo, tranquillo, ma sono anche molto tenace. Ho molta resistenza e buona tecnica. E so anche leggere bene il gioco, sono un giocatore completo”.