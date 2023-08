Josè, alla vigilia di Verona-Roma, ha parlato in conferenza stampa."Neanche Azmoun è un nostro giocatore ancora, quindi fatico a parlare di lui. È a Roma, non so se sia a Villa Stuart quindi non lo vedo ancora come un giocatore della Roma. Immaginati a parlare di Lukaku, che è un giocatore del Chelsea. Per non scappare dalla tua domanda, ci sono tanti club in Inghilterra e anche in Italia dove indichi un nome di un giocatore e si fa quello. Noi siamo in una situazione diversa, quello che mi è stato proposto dal direttore era Azmoun non come il mio attaccante ma come uno dei miei attaccanti. Per essere uno dei miei attaccanti, se la sua condizione è buona, può aiutare. Ha fatto benissimo allo Zenit, non è andato bene al Leverkusen per questo possiamo prenderlo in prestito. Se avesse fatto bene, non avremmo potuto prenderlo. Quando il direttore mi ha proposto Azmoun mi ha detto che ne arriverà un altro, se sarò così sarò felice. Se sarà un terzo di qualità, con Belotti e Azmoun abbiamo buone opzioni. Ma sono tranquillo e aspetto. La cosa più importante è la partita di domani, penso a domani e abbiamo lavorato per questo"."Non mi ha promesso nessuno, mi ha detto che lavoreranno forte in questa settimana per dare alla squadra un altro attaccante con caratteristiche diverse. Gli ho detto di lavorare tranquillo, io lo farò con la squadra""Se siamo noi a migliorare da soli, ma migliorano anche gli altri. Il mio obiettivo non può andare più lontano di 'voglio vincere la prossima partita'. Non sono capace. Inter, Milan, Napoli, Juventus giocano dichiaratamente per il titolo, una squadra che gioca per il titolo ovviamente deve finire nei primi quattro. La Lazio ha fatto un'impresa l'anno scorso in campionato ma era in vacanza in Europa, l'Atalanta investe tanto e la Fiorentina ha detto chiaramente quello che vuole, ha rifiutato 40 milioni più bonus. La Roma non è in condizione di farlo. Per me la Roma è fra il 5° e l'8à posto con Lazio, Atalanta e Fiorentina. Poi se può fare un'impresa e finire tra i primi 4, è ottimo. Noi in Europa vogliamo andare avanti".