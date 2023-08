Romelu Lukaku alla fine si è trasferito alla Roma, dove guadagnerà circa 7 milioni di euro. L'attaccante belga, in precedenza aveva trovato un accordo con la Juve sulla base di un ingaggio da 8 milioni di euro, più quindi di quanto percepirà in giallorosso. In totale, considerando il decreto crescita, l'impatto dello stipendio di Lukaku sarà di circa 11 milioni.