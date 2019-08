Nelle stesse ore in cui il Monaco si fionda su Daniele Rugani, la Roma si avvicina (nuovamente) a Dejan Lovren. Come riporta il Corriere della Sera, la squadra della Capitale ha messo il difensore croato al centro del mirino ed è pronta a chiudere con il Liverpool per il suo trasferimento. Il quotidiano milanese smentisce, inoltre, le voci di un incontro avvenuto ieri tra Paratici e Petrachi con oggetto del contendere proprio il destino del difensore toscano. La vicenda Rugani sta assumendo i contorni del giallo d’autore con squadre vicine a chiudere l’affare che improvvisamente scompaiono, incontri avvenuti poi smentiti ed altri team che, puntualmente, si presentano all’orizzonte. In attesa di una schiarita che potrà arrivare nelle prossime ore, la situazione esuberi in casa Juve resta la grana più difficile da risolvere. Dopo Arsenal, Wolverhampton e Roma, che sia il Principato la futura destinazione di Daniele Rugani?