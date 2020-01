Tabù Stadium, anzi incubo. L'ultima vittoria della Roma a Torino, sponda bianconera, risale alla Coppa Italia del 2011, quando la Juventus giocava ancora all'Olimpico. Nella nuova casa bianconera, il club giallorosso non ha mai vinto, incassando 9 sconfitte in altrettante gare. E anche lo score contro Cristiano Ronaldo non è positivo: 7 le sconfitte e 6 i gol incassati tra Real Madrid e Juventus.