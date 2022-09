Il futuro di Nicolòalla Roma appare più sereno. Il contratto dell'attaccante giallorosso in scadenza nel 2024 è un bivio importante, ma gli ultimi mesi hanno guarito tante incomprensioni sorte strada facendo, soprattutto quando a luglio la Roma ha resistito agli assalti di Juventus e Milan. Il direttore sportivo romanista Tiago Pinto ha parlato più volte con Claudio Vigorelli, agente del giocatore. I frequenti incontri tra i due, però, sinora non hanno portato ad aggiornamenti sostanziali. A breve sono previsti nuovi contatti. La questione economica pare, comunque, in secondo piano. La Roma è disposta a riconoscere un aumento significativo al suo talento, ma non c’è un’offerta ufficiale. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa può avere tempi ancora lunghi: un po’ tutti forse vogliono avere maggiori garanzie prima dell’importante passo. Nel mirino resta anche Cristante, di cui Mourinho non vuole privarsi. Ecco perché procede il dialogo con l’agente Beppe Riso per il rinnovo.