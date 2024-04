Molte polemiche dentro e fuori dal campo nel derby tra Roma e Lazio vinto dai giallorossi grazie al gol di Mancini. E proprio un gesto del difensore ha fatto infuriare i tifosi laziali. Mancini ha portato i suoi compagni sotto la Sud per festeggiare. Poi è partito lo sfottò, con il difensore giallorosso che ha preso dalla Curva una bandiera biancoceleste con un ratto nero al centro e l'ha sventolata per qualche secondo prima di riconsegnarla ai tifosi. Successivamente, le scuse del giocatore: "Non volevo offendere nessuno, ho esultato con i miei tifosi. Un po’ di goliardia ci può stare, sono partite intense. Ho preso la prima bandiera che mi hanno dato, ma sono cose che nascono e finiscono lì. Senza mancare di rispetto a nessuno chiedo scusa, volevo solo esultare con i tifosi“.