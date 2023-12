Conto alla rovescia per Juventus-Roma, in programma sabato 30 dicembre alle 20:45. Sarà l'ultimo match dell'anno, una sfida non banale per i tanti incroci che ci saranno. Da Dybala a Mourinho passando per la sfida a distanza tra Lukaku e Vlahovic. Ma come giocherà la formazione giallorossa? Dybala ha bruciato le tappe e sarà almeno convocato. Questa la probabile formazione scelta da Mourinho, con il gallo Belotti che potrebbe affiancare Lukaku in attacco.ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Belotti, Lukaku.