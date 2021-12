Il dirigente giallorosso Tiagoè intervenuto a Dazn dopo la netta sconfitta interna della Roma con l'Inter: "Credo che in questi mesi Mourinho abbia tirato fuori tante cose dai giocatori. Non sono qui per trovare scuse, ma non possiamo dimenticare che abbiamo avuto tante difficoltà nelle ultime due settimane, 6-7 assenze tra i titolari. Sono convinto che Mourinho continuerà a tirare fuori il meglio".