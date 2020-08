Nonostante ci sia in piedi un possibile giro di punte che porterebbe Edin Dzeko alla Juventus, la Roma sta clamorosamente pensando al rinnovo del contratto del bosniaco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale la società giallorossa avrebbe pronta un'offerta da 4,5 milioni di euro a stagione per le prossime quattro stagioni. Dzeko è l'obiettivo numero uno per l'attacco della Juve, con la Roma che in caso di cessione dell'ex City andrebbe dritta su Arek Milik.