L’interesse della Roma per Federico Chiesa è reale e concreto. A scriverlo è calciomercato.com, che spiega come l’idea sia nata da Daniele De Rossi che ha un grande rapporto con l’attaccante della Juventus dai tempi della comune esperienza con la Nazionale italiana sotto la guida di Roberto Mancini. Il tecnico giallorosso che Roma sia la piazza ideale per rilanciare l’attaccante così come già successo con Paulo Dybala. Chiesa riflette sul proprio futuro e non è certamente un mistero che stia valutando concretamente la possibilità di lasciare la Juventus. Il club bianconero ragiona sul rinnovo, mentre De Rossi ci proverà fino in fondo, perché la Roma ha individuato in Chiesa il potenziale acquisto a cinque stelle della prossima sessione estiva di calciomercato così come lo era stato Lukaku solo 8 mesi fa. Soprattutto Romelu dirà addio.