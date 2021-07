Prove di rinnovo tra la Roma e. Tempo fa la Juventus aveva fatto un tentativo per il centrocampista classe '96 e da quel momento non è mai uscito dai radar bianconeri. La Juve ci provava ma lui faceva muro, convinto di rimanere a vita nella città e nella squadra che ama. A far tremare i giallorossi però è quella clausola rescissoria di 30 milioni di euro, che rendono il giocatore appetibile alle big. Per questo, nella giornata di oggi la Roma ha avuto un primo incontro positivo con l'agente del giocatore per discutere del rinnovo ed eliminare la clausola.