La Roma ha bisogno di rinforzi. L'ha detto a gran voce Mourinho e così il cerca alternative. Il primo obiettivo, condiviso con la Juve, è Zakaria, ma potrebbe realizzare più di un colpo, visto che in uscita ci sono Villar, Diawara e Darboe. Come racconta calciomercato.com, la Juventus che in queste ore avrebbe proposto alla Roma un giocatore che a fatica rientra nei piani di Allegri: Aaron Ramsey. Ha giocato appena 112 minuti in campionato per un totale di 5 apparizioni stagionali e procede spedito verso l'addio.- Per questo - si legge - ha proposto alla Roma (e non solo) un prestito gratuito con oltre il 60% dello stipendio rimanente pagato dalla Juve. Il centrocampista piaceva a Mourinho ai tempi in cui allenava il Tottenham e potrebbe essere un rinforzo anche d’esperienza a costi molto bassi. La Roma, infatti, pagherebbe circa 1,5 milioni di stipendio sui 4 che Ramsey dovrebbe percepire negli ultimi sei mesi a un anno dalla scadenza contrattuale. Alla Juve è stato accostato negli ultimi giorni anche il nome di Villar che però sembra destinato al ritorno in Spagna.