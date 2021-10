Henrikh, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma. "Siamo frustrati, siamo stati la squadra migliore oggi. Abbiamo creato tanto per segnare, posso dire che stiamo migliorando. L'unica cosa che posso dire perché non posso aspettare di finire l'azione e poi fischiare il rigore come nel fuorigioco, lo stesso potevano fare anche oggi. Più di questo non posso dire nulla".