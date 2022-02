Aveva fatto scalpore in casa Roma la notizia della notte in discoteca di Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy dopo la partita di Verona a cui i due non avevano preso parte per infortunio. Secondo Il Corriere dello Sport il direttore generale Tiago Pinto in persona avrebbe deciso di non sanzionare in nessun modo i due. Nemmeno con una multa come si era inizialmente pensato.