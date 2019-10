L'ex juventino Leonardo Spinazzola ha parlato dal ritiro dell'Italia facendo il punto sui primi mesi di campionato: "La Juventus ha qualcosa in più. La Roma ha cambiato tanto e Fonseca crea delle aspettative. Io? E' tutta la vita che gioco a sinistra, anche se c'è Kolarov non significa che io non possa giocare su quella fascia. Se poi devo giocare a destra lo faccio, ma se possono decidere preferisco la fascia opposta".