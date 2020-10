Marash Kumbulla si presenta in conferenza stampa, le parole del nuovo difensore della Roma: "Reparto giovane? per me è una motivazione in più, siamo giovani ma abbiamo dimostrato di essere coesi e concentrati, è anche un motivo in più per il futuro: essendo giovani possiamo migliorare, senza dimenticare che ci sono anche altri". Ecco un estratto della conferenza.



ROMA - "Quando l'ho saputo ero emozionato, è stata una cosa velocissima ma non ho esitato ovviamente, per la società, per la città e per i tifosi: è stato facile scegliere. Lasciare Verona è stato difficile, ma ho fatto un salto di qualità".



SENSAZIONI ALL'ESORDIO - "Ero felicissimo per il debutto, giocare contro la Juventus è stato emozionante, ma c'è anche un pizzico di rammarico perché non siamo riusciti a prendere i tre punti e meritavamo di vincere".