Dal ritiro dell'Albania Marash Kumbulla parla del suo idolo da bambino, che ieri come oggi veste la maglia della Juventus: "Dopo la partita contro la Juve mi sono avvicinato allo spogliatoio bianconero per scambiare la maglia con Giorgio Chiellini. E' il mio idolo d'infanzia, mi ha fatto i complimenti per la mia scelta di trasferirmi alla Roma". E pensare che Kumbulla poteva venire anche alla Juve, che durante il mercato si era interessata al giocatore facendo un sondaggio con il Verona. Poi, è stata una sfida a due tra Lazio e Inter nella quale si è inserita la Roma superando tutti.