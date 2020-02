Justin Kluivert, attaccante esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn, svelando anche un retroscena su Cristiano Ronaldo: "Mi piace dribblare e superare quattro-cinque giocatori, ma non è più così facile. Non ci riesco sempre, ma questa è la mia idea per essere vincenti. Nel primo match contro il Torino, il mio esordio con la Roma che non dimenticherò mai, ho servito un assist a Dzeko, un sogno. E' stato stupendo essere subito determinante in un nuovo club".



L'IDOLO - "Per quello che è in campo e fuori dal campo, il mio idolo è Cristiano Ronaldo, lo ammiro da quando ero bambino e lo seguo tuttora, ma non ho una foto con lui. Con mio padre sì. Sì, l'ho fatto, ho esultato come lui. Giocavamo contro il PSV in una gara importante, ho segnato il 3-2 e l'ho fatto. Mio fratello gioca nell'Under 13 e pensano che sia lì a Barcellona per mio padre, come dicevano di me all'Ajax. Ho sempre detto di venirmi a vedere giocare, questo mi ha reso il giocatore che sono oggi, era qualcosa che mi bruciava dentro".