Rickverso l'addio alla. Come conferma Tuttosport, ieri il laterale olandese è tornato a Trigoria dopo un mese di assenza rispondendo presente alla convocazione di Josè, con cui però la frattura sembra insanabile. Nei prossimi giorni il giocatore incontrerà tecnico e dirigenti per un confronto sulla situazione che si è venuta a creare nell'ultimo periodo, e non è escluso che possa essere sanzionato con una multa salata, pari a quasi il 30% della sua mensilità. Probabile, inoltre, che finirà per saltare il ritiro in Portogallo con la squadra. Particolarmente attenta agli sviluppi della vicenda anche la, che lo ha messo nel mirino come vice (e possibile erede, in futuro) di Juan, anche se difficilmente la Roma aprirà al prestito.