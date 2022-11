Rottura totale tra lae Rick. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la scelta di Josèdi non convocarlo per il match di oggi contro il Torino il laterale è volato incon la famiglia per godersi qualche giorno di relax e lasciarsi alle spalle le recenti polemiche con il tecnico portoghese e il club. Accostato anche allaper il mercato di gennaio, il giocatore deciderà il suo futuro non appena rientrerà in Italia, insieme alla società giallorossa. La sua permanenza nella capitale, però, si fa sempre più difficile.