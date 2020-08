Nikola Kalinic, attaccante della Roma, parla ai microfoni di Sky Sport nell'intervallo della sfida con la Juve: "Per me oggi è importante vincere la partita e portare a casa i tre punti".



SULLA PARTITA - "La stiamo interpretando bene? Sì e dobbiamo continuare con questo ritmo, abbiamo vinto le ultime quattro partite e dobbiamo continuare così. Giovedì speriamo di vincere anche in Germania".